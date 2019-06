Elvis Presley, efsane bir isimdi. Ölümünün üzerinden yıllar geçse de birçok kişi için halen bir idol. Elvis Presley hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler de internette arama yapıyor. Peki Elvis Presley kimdir? Neden öldü? Ayrıntılar haberimizde.

ELVIS PRESLEY KİMDİR?

Elvis Presley ya da tam adıyla Elvis Aaron Presley (8 Ocak 1935, Tupelo, Mississippi – 16 Ağustos 1977, Memphis, Tennessee), ABD'li şarkıcı, müzisyen, aktördür...

Dünya çapında Rock'n Roll'un kralı ya da kısaca kral olarak tanınır. Diğer lakabı olan Elvis The Pelvis ise 1950'li yıllarda kendisine takılmıştır. Böyle söylenmesinin nedeni ise ilginç dansı olduğu kadar argo bir ifade ile o zamanların tutucu toplumunda yakışıklı ve seksi olduğunu ifade etmek amaçlı uygun bir argo söylem daha doğrusu modern bir deyim olmasıdır. Presley'in sahip olduğu en büyük avantajlardan biri ise sesiydi. Zenci ve beyaz tonlarını rahatlıkla kullanabiliyordu. Kilise müziğinden, popüler müziğe; Rock'n Roll'dan Blues tarzına kadar çok çeşitli türlerde eserler verdi. It's Now or Never gibi opera tarzında yakın parçalar seslendirdi. My Way gibi bazı cover çalışmalarının şöhreti asıllarını dahi geride bıraktı.

Yaşamı boyunca her türlü şöhret, unvan ve zenginliği yaşayan Presley'in şöhreti hayata gözlerini kapatmasından bu yana onyıllar geçmesine rağmen hiç azalmadı. Dünyanın her köşesinde taklit yarışmaları yapıldı. Hayran kulüpleri ve web siteleri kuruldu. Sayısız televizyon, radyo programı ve belgesele konu oldu. Hayranları ona o kadar bağlandılar ki halen onun ölmediğine ve ıssız bir yerde şöhretten uzak bir yaşam sürdüğüne inananlar dahi vardır. Ayrıca özellikle ABD'de ölümden dönen insanların Işıklı bir tünel gördüm. Elvis bana tünelin sonundan el sallıyordu anlatımları bilimsel araştırmalara konu olan bir fenomene dönüştü.

Elvis'in babası, Vernon (10 Nisan 1916 – 26 Haziran 1979), tarlalarda düşük ücretle çalışır ve zaman zaman da kamyon şoförlüğü yapardı. Annesi, Gladys Love Smith (25 Nisan 1912 – 14 Ağustos 1958) ise bir dikiş makinesi operatörüydü. Tupelo, Mississippi'de tanışıp 17 Haziran 1933 tarihinde evlendiler.

Presley babasının yaptığı iki odalı bir evde doğdu. İkizi doğumdan önce öldüğünden tek çocuk olarak büyüdü ve annesine daha yakındı. Yoksulluk sınırına çok yakın şartlarda yaşayan Presley ailesi kilise'ye de düzenli olarak giderdi. Vernon sorumluluğunun bilincinde ve çalışkan bir adamdı ancak 1938 yılında sadece 8 dolarlık bir borç yüzünden hapse girdi. Onun yokluğunda Elvis'in annesi borçlar yüzünden evlerini kaybetti.. Annesi daha sonraları eşi Priscilla tarafından alkolik olarak nitelendirilecekti.

Elvis okulda arkadaşlarınca hor görülüyordu. Sakin bir anne kuzusu olarak tanınırdı ve sessizliğinden yararlanan arkadaşları ona meyve parçaları gibi şeyler fırlatırdı. 10 yaşında iken Mississippi-Alabama Fuar ve süt ürünleri şovundaki bir şarkı yarışmasına katılarak ilk performansını sergiledi. Elvis burada kovboy kıyafeti giymişti ve mikrofona ulaşmak için bir sandalyede olduğu halde, "Old Shep" adlı şarkıyı söyledi ve ikincilik ödülü kazandı. Bu arada Elvis zaman zaman Pentecostal kilise korosunda şarkılar söyledi. 1946 yılında, Presley ilk gitarını aldı. 1948 kasım ayında Presley ailesi alelacele Memphis, Tennessee'ye taşındı. Bu ani taşınmanın nedeni hem Vernon'un yasadışı içki işinden dolayı kanundan kaçması hem de acele yeni bir işe ihtiyaç duymasıydı.. 1949 yılına gelindiğinde ailecek Lauderdale Courts adı verilen Memphis'in en fakir semtlerinden birinde yaşıyorlardı. Elvis çamaşır yıkama odasında gitarıyla pratik yapıyor ve aynı zamanda dört gençle birlikte bir grupta çalıyordu. Komşularından, Johnny Burnette, onun için, Nereye gitse gitarı sırtında asılı olurdu diyordu...Aynı kişinin anlattığına göre o bir kafe ya da bara gittiğinde bazıları hemen: Hadi bize birşeyler söyle çocuk derlerdi. Elvis L. C. Humes Lisesi'ne devam ederken daha büyükçe olan öğrenciler onun tarzı ve müziğinden pek hoşlanmıyorlardı. Öğrencilerden birinin anlattığına göre o utangaç, mutsuz ve hiç de çekici olmayan bir çocuktu ve gitarıyla birlikte söylediği şarkıların hiç şansı yoktu. Başkaları da Elvis için işe yaramaz züppe müziği yapan işe yaramaz adamın teki diyorlardı. Elvis ara sıra aile bütçesine katkı amacıyla akşamları çalışıyordu. Bu arada favorilerini uzatmaya başladı be Beale sokağındaki Lansky Kardeşler mağazasından alınmış olan parlayan ve dikkat çeken kıyafetler giymeye başladı.Okuldan mezun olduğunda halen ailesinden ayrı bir gece bile geçirmemiş utangaç bir gençti. Crown Elektrik firması için kamyon şoförlüğü yapıyordu ve favorilerini de o zamanki kamyoncularınkine ayak uydurmaya başlamıştı.

ELVIS PRESLEY NEDEN ÖLDÜ?

16 Ağustos 1977'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Elvis'in ölümünün sahte olduğu yönündeki teoriler, cenazesinin kaldırılmasından bu yana sürüyor.

Elvis Presley'nin ölmediğine inananların teorileri neler?

Facebook'ta kurulan 'Elvis Presley'nin Yaşadığının Kanıtı' isimli sayfa, 23 binden fazla takipçiye sahip.

Bazıları FBI'ın bir mafya örgütüne sızması için muhbirlik yaptığı, ölüm tehditleri sonrası da kimliğini gizleyerek saklandığını söylüyor. Bazıları da mezar taşında isminin yanlış yazılmış olmasını kanıt olarak gösteriyor.

Peki 'ölümsüz' şarkıcının hayatta olduğuna inananlar neler söylüyor?

Elvis mafyadan mı kaçıyordu?

Gail Brewer-Giorgio'nun 1988'de yayımlanan ve çok satan kitabı 'Elvis Presley yaşıyor mu?', şarkıcının mafyadan kaçtığını öne sürüyordu.

ABD'de yayınlanan TIME dergisine konuşan Giorgio, Presley'nin FBI'a gizli olarak çalışan 'bir Amerikan kahramanı' olduğunu söylüyordu. Giorgio, "Elvis'in bugün hâlâ yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Ama Elvis, 16 Ağustos'ta ölmedi. Bundan eminim" diyordu.

Teoriye göre Elvis, 1976'da "The Fraternity" isimli mafya örgütüne sızıp FBI adına ajanlık yapmıştı. FBI'ın Elvis'i seçmesinin nedeniyse, şarkıcının daha önce özel uçağını satmak için örgütle temasa geçmiş olmasıydı.

Giorgio'nun ulaştığı FBI belgeleri ve mülakatlara göre, örgüt muhbir olduğunu anladığında Presley, FBI tarafından korunma programına alındı. Mafyanın ölüm tehditleri nedeniyle de 'öldüğünün sanılmasını istedi'.

Öte yandan, cenazesinde tabutta görülenin ise Elvis Presley olmadığı, sahte bir tören düzenlendiği söylentisi yayıldı.

FBI Giorgio'nun bahsettiği iddialarla ilgili şu ana kadar yorum yapmadı.

'Elvis şifresi çözüldü' kitabının yazarı Patrick Lacy ise, sonradan halka açılan 760 FBI dosyasında Elvis'in muhbirlik yaptığına ilişkin hiçbir kayıt olmadığını söylüyordu. Ancak, karşılaştığı çeşitli şantaj girişimleri nedeniyle Elvis hakkında bir dosya açılmıştı.

TIME'a konuşan Lacy, "Görgü tanıkları, adli tıp kayıtları, tüm kanıtlar öldüğüne işaret ediyor. Elvis'in ölmü sahte olsaydı herkesi inandırmak için yüzbinlerce insanın ve kurumun yıllarca susturulması gerekirdi" dedi.

Missouri eyaletinde 'Elvis yaşıyor' adı verilen ve binlerce kişinin ziyaret ettiği müze, 2007'de kapatıldı.

Müzenin küratörü Bill Beeny, Rock'n Roll'un kralının ölmediğine ilişkin DNA kanıtı olduğunu söylüyor, bir tabut içinde Presley'nin kötü bir kopyasını sergiliyordu. "Evet bu Elvis'e benzemiyor ama gerçek tabutun içindeki de benzemiyordu" diyordu.

Ancak hayranları, sosyal medyada Elvis'e benzetilen insanların fotoğraf ve videolarını paylaşmayı sürdürüyor. Kaliforniya'da bir bakkalda tezgahın başında görüldüğü ya da New York'ta bir polis olarak hayatını sürdürdüğü, iddialardan bazıları.

Ocak ayında, ABD'nin Tennessee eyaletindeki Graceland bölgesinde, 82. doğumgünü için Elvis'in evinde yapılan bir anma etkinliğinde beyaz sakallı, şişman bir adam dikkat çekti.

Etrafında korumaların duruyor olması, ceketi ve şapkası nedeniyle adamın Elvis olduğu iddiası ortaya atıldı. Bazılarına göre yüz hatları Presley'e hiç benzemiyordu. Ancak adamı gizlice izleyenler videolarını paylaşmayı sürdürdü.

Hatta adamın, Presley'in ölü doğduğu söylenen ama 'yaşayan' ikizi Jesse Garon Presley olduğu iddia edildi.

ELVIS PRESLEY'NİN MEZAR TAŞINDA ADI NEDEN HATALI?

Bir başka teori, Elvis'in mezar taşında göbek adının yanlış yazılmış olmasıyla ilgili.

Gerçek isminin mezara yazılmasının tabu olması nedeniyle, Aron yerine Aaron isminin tercih edildiği düşünülüyor.

Gallup araştırma şirketinin 1997 yaptığı ankete göre, Amerikalıların sadece yüzde 4'ü Elvis'in halen yaşadığına inanıyor. Ancak iddiaların etkisi sanıldığından büyük.

Presley'in ölüm nedeni adli tıp yetkililerine göre kalp kriziydi. Ancak şarkıcının reçeteli ilaçlarını aşırı dozda kullandığı ve ailesinin asıl ölüm nedenini sakladığı da bir başka iddia.

Tüm bu teorileri ortaya atanlar, Elvis'in ailesinin acısını büyütmekle suçlanıyor.