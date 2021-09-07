Elvis Presley’in saçının değeri 605 bin Türk lirası
Elvis Presley’e ait bir kavanoz saç, ABD’nin California eyaletinde bir müzayedede 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) alıcı buldu. Ayrıca Elvis Presley’in sahnede giydiği tulum ve pelerin müzayedede 1 milyon doların üzerinde bir rakama satın alındı.
California eyaletinde yer alan Kruse GWS ünlülerin hatıraları ve kraliyet eserleri üzerine uzmanlaşan bir müzayede evi. Kruse GWS yaptığı basın açıklamasında 4 Eylül cumartesi günü Elvis Presley’în bir kavanoz saçının 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) satıldığını söyledi. Presley’in New York-Madison Square Garden’da 1972 yılında verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı buldu. Elvis Presley’in saçının kişisel berberi Homer Gilleland tarafından sağlandığı ve ‘en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı’ olduğu ifade edildi.