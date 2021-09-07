Elvis Presley’in saçının değeri 605 bin Türk lirası

California eyaletinde yer alan Kruse GWS ünlülerin hatıraları ve kraliyet eserleri üzerine uzmanlaşan bir müzayede evi. Kruse GWS yaptığı basın açıklamasında 4 Eylül cumartesi günü Elvis Presley’în bir kavanoz saçının 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) satıldığını söyledi. Presley’in New York-Madison Square Garden’da 1972 yılında verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı buldu. Elvis Presley’in saçının kişisel berberi Homer Gilleland tarafından sağlandığı ve ‘en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı’ olduğu ifade edildi.