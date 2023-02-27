Elvis Stuglis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Stuglis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Stuglis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Stuglis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Stuglis 4 Temmuz 1993 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Stuglis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Elvis Stuglis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Elvis Stuglis'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elvis Stuglis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Stuglis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvis Stuglis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Stuglis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Skonto

18 Şubat 2014 yılında Metta

1 Temmuz 2014 yılında Spartaks

8 Mart 2018 yılında Riga

1 Ocak 2021 yılında RFS

Elvis Stuglis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Stuglis şuan RFS takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Elvis Stuglis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 6 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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