Elyaf Açma Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Elyaf Açma Makineleri Operatörü Maaşları, İş İlanları

Elyaf Açma Makineleri Operatörü görev tanımı nedir, Elyaf Açma Makineleri Operatörü ne iş yapar, Elyaf Açma Makineleri Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elyaf Açma Makineleri Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elyaf Açma Makineleri Operatörü Tanımı; yün elyafın kalitesini bozmaması için elyafın içindeki çakıldakları temizleyenler, döküntü yün veya pamuk elyafını, yarı mamul halindeki tek veya çift katlı iplikleri, eski elbiseleri veya parçaları atarak elyaf haline getiren değişik türde makinaları çalıştıran kişilerdir.

Elyaf Açma Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Elyaf Açma Makineleri Operatörü Maaşları

Elyaf Açma Makineleri Operatörü maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Elyaf Açma Makineleri Operatörü maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elyaf Açma Makineleri Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Elyaf Açma Makineleri Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Elyaf Açma Makineleri Operatörü Ne İş Yapar?

Bu grup, yün elyafın kalitesini bozmaması için elyafın içindeki çakıldakları temizleyenler, döküntü yün veya pamuk elyafını, yarı mamul halindeki tek veya çift katlı iplikleri, eski elbiseleri veya parçaları atarak elyaf haline getiren değişik türde makinaları çalıştıranlar, mensucat elyafını ıskartaya ayrılmış iplik ve elyaf artıklarını elekten geçirerek yabancı madde ve tozdan temizleyenler, iplik ve elyaf artıklarını renklerine ve cinslerine göre tasnif edenler, çiğitli pamuğun çekirdeğini ayıran bir makineyi çalıştıranlar, elyafı işlenmeden veya işlendikten sonra tartanlar gibi, başka yerde sınıflandırılmamış elyaf hazırlayıcılarını kapsayan işleri yapan kişilerdir

Elyaf Açma Makineleri Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Elyaf Açma Makineleri Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elyaf Açma Makineleri Operatörü mesleğinin meslek kodu 8151.07 olarak belirlenmiştir

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