Elysee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elysee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elysee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elysee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elysee 13 Eylül 1989 tarihinde Yopougon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Bi Sehi Elysée Irie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elysee Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atletico Management yapmaktadır. Elysee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JK Trans Narva futbol takımında oynamaktadır. JK Trans Narva takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Elysee'nin JK Trans Narva ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elysee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elysee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elysee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elysee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Mordovia

1 Ocak 2011 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2012 yılında JK Trans Narva

1 Temmuz 2015 yılında Johvi Lokomotiv

1 Ocak 2016 yılında Narva United FC

1 Ocak 2017 yılında JK Trans Narva

Elysee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elysee şuan JK Trans Narva takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elysee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ES Bingerville

Fildişi Sahili takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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