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Ema isminin anlamı nedir, Ema ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Ema isminin anlamı; büyükanne demektir. Bu içeriğimizde Ema isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Ema isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Ema isminin anlamı nedir, Ema ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ema isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ema ismi ne demek, Ema ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ema isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ema isminin kökeni: 

Ema ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Ema ismini kimse kullanmamaktadır.

Ema isminin cinsiyeti: 

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Ema isminin rengi:

Camgöbeği

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Ema İsminin anlamı nedir? TDK Ema anlamı:

Ema ismi TDK'da bulunmamaktadır.

Ema İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ema ismi Kuran'da yer almamaktadır.

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Ema ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Ema isminin Harf Analizi Nedir ?

Ema ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

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Ema isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ema ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

M : 16

A : 1

= 23 – Ema İsminin Numeroloji Toplamı 23’dir.

Ema ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ema isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E: 5      M: 4      A: 1 = 10

1 +  0 = 1 Kader sayısı

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Ema isminin 1 kader sayısına göre kişilik özellikleri

1 – İstiklalinden, hürriyetinden asla taviz vermez. Yaratıcılığının yanında kişisel egosuda da yüksektir. Kendine çok düşkündür. Liderlik vasıfları her zaman öndedir. Hırslıdır ve iş hayatında aşırılıktan kaçınmalıdır. Aceleci ve otoriter davranmaktan uzak durmalılar.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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