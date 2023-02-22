Emanuel Sakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Sakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emanuel Sakic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emanuel Sakic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emanuel Sakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Sakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emanuel Sakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Sakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Sakic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Sakic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Sakic 25 Ocak 1991 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Šakić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Sakic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emanuel Sakic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emanuel Sakic'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Sakic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Sakic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Emanuel Sakic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Sakic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2004 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2005 yılında Rapid U15

1 Ocak 2006 yılında Rapid U17

1 Temmuz 2007 yılında Rapid U19

1 Temmuz 2008 yılında Rapid Wien II

12 Temmuz 2010 yılında FAC TfW

1 Temmuz 2013 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2016 yılında SCR Altach

3 Ocak 2018 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2019 yılında Sturm Graz

5 Ağustos 2020 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2022 yılında Ionikos Nikeas

Emanuel Sakic kimdir

Emanuel Sakic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Sakic şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DSV Fortuna 05 (03/1999-), SK Rapid Wien

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Emanuel Sakic nereli

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