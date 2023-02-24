Emanuil Manev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuil Manev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuil Manev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuil Manev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuil Manev 1 Ocak 1992 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Емануил Ганчев Манев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuil Manev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Emanuil Manev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuil Manev'nin Sozopol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuil Manev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuil Manev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuil Manev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuil Manev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Neftochimik

26 Temmuz 2014 yılında Usti nad Labem

1 Ocak 2015 yılında Burgas

1 Temmuz 2015 yılında Sozopol

1 Temmuz 2016 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2017 yılında Nesebar

1 Temmuz 2018 yılında Tsarsko Selo

3 Aralık 2019 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2020 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2021 yılında Hebar P.

9 Eylül 2022 yılında Hebar II

1 Ocak 2023 yılında Sozopol

Emanuil Manev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuil Manev şuan Sozopol takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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