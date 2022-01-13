Emcek ne demek, TDK'ya göre Emcek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Emcek ne demek? Emcek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi emcek kelimesi. Peki emcek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre emcek nedir, emcek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EMCEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Emcek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre emcek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Meme

