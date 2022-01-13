2022 İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203511505Kıyafetleriyle eleştirilen Hande Yener'in doğum günü pastasını görenler "Aman İzzet Yıldızhan görmesin" dedi!Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti belli oldu! Aldığı ücret şaşkınlık yarattı!Emcek ne demek, TDK'ya göre Emcek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203511498Alişan'a tepkiler çığ gibi büyüyor! Yunus Günçe, fena dalga geçti! "Benimle de evlenebilirmiş"Bakan Yanık duyurdu: SED ödemeleri 2022 yılında 1611 TL'ye yükseltildiSüleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nu fena köşeye sıkıştırdı! "İtiraf et bekliyorum. Diş muayenesinde FETÖ ile..."İstanbul Kadıköy'de feci yangın! Hatice Çomçom hayatını kaybetti.Sayan isminin anlamı nedir, Sayan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Emcek ne demek, TDK'ya göre Emcek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Emcek ne demek, TDK'ya göre Emcek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Emcek kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Emcek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Emcek nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Emcek kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Emcek ne demek, TDK'ya göre Emcek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Emcek ne demek? Emcek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi emcek kelimesi. Peki emcek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre emcek nedir, emcek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

EMCEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Emcek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre emcek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Meme

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT