Emeka Eneli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emeka Eneli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emeka Eneli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emeka Eneli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emeka Eneli 1 Ocak 1999 tarihinde Lansing, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chukwuemeka Somto Eneli şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emeka Eneli Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Emeka Eneli'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emeka Eneli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emeka Eneli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Mart 2019 yılında Lionsbridge
31 Ağustos 2019 yılında Cornell Big Red
1 Mayıs 2022 yılında Flint City
1 Ağustos 2022 yılında Cornell Big Red
21 Aralık 2022 yılında Salt Lake
Emeka Eneli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emeka Eneli şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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