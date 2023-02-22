Emeka Nwabulu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emeka Nwabulu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emeka Nwabulu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emeka Nwabulu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emeka Nwabulu 20 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emeka Nwabulu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emeka Nwabulu'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emeka Nwabulu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emeka Nwabulu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2021 yılında FC Heartland
30 Eylül 2022 yılında Enugu Rangers
Emeka Nwabulu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emeka Nwabulu şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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