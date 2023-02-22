Emeka Obiora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emeka Obiora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emeka Obiora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emeka Obiora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emeka Obiora {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emeka Obiora Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Emeka Obiora'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emeka Obiora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emeka Obiora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2022 yılında Enugu Rangers
7 Ekim 2022 yılında Lobi Stars
Emeka Obiora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emeka Obiora şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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