Emeka Onyema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emeka Onyema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emeka Onyema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emeka Onyema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emeka Onyema {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emeka Onyema Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emeka Onyema, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Emeka Onyema'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emeka Onyema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emeka Onyema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Niger Tornad.
1 Temmuz 2020 yılında Nasarawa United
19 Eylül 2021 yılında Kano Pillars
1 Aralık 2022 yılında Nasarawa United
Emeka Onyema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emeka Onyema şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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