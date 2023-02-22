Emeka Onyia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emeka Onyia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emeka Onyia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emeka Onyia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emeka Onyia {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emeka Onyia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Emeka Onyia'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emeka Onyia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emeka Onyia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Mayıs 2019 yılında Desert Stars
1 Aralık 2021 yılında Lobi Stars
1 Aralık 2022 yılında Wikki Tourists
Emeka Onyia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emeka Onyia şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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