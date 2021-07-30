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  3. Emekli aşçıyı sahte alkol mü öldürdü? Cesedi çıplak bir şekilde bulundu

Emekli aşçıyı sahte alkol mü öldürdü? Cesedi çıplak bir şekilde bulundu

Bolu'da yaşayan emekli aşçı Mehmet Koday'dan uzun süredir haber alınamıyordu. Durumdan şüphelenen arkadaşları, komşularından emekli aşçı Mehmet Koday'ı kontrol etmedilerini istedi. Evinin penceresinden içerin bakan komşular, Mehmet Koday'ı hareketsiz halde yatarken gördü. Evinde yapılan aramada plastik şişeler içinde sahte alkol bulundu.

Emekli aşçıyı sahte alkol mü öldürdü? Cesedi çıplak bir şekilde bulundu

Bolu Kültür Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana gelen olayda apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan emekli aşçı Mehmet Koday'a ulaşamayan arkadaşları, komşularına haber verdi.

ÇIPLAK HALDE YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU

Evin açık penceresinden emekli aşçı Mehmet Koday'ı kontrol eden komşular, Koday'ı yerde çıplak ve hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine bölgeye gelerek eve giren sağlık ekipleri, Koday'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli aşçıyı sahte alkol mü öldürdü? Cesedi çıplak bir şekilde bulundu

PLASTİK ŞİŞELERDE SAHTE ALKOL

Yapılan incelemelerde, plastik şişeler içinde sahte alkol olduğu anlaşıldı. Koday'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Mehmet Koday'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Emekli aşçıyı sahte alkol mü öldürdü? Cesedi çıplak bir şekilde bulundu

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