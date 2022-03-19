Milyonlarca emekli, hükümetin açıklayacağı bayram ikramiyelerine göz atıyor. Bu sene yatırılması beklenen ramazan bayramı ikramiyesindeki rakamlar merak edildi. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emekli bayram ikramiyesi yatacak mı, ne zaman yatacak? Haberimizde merak edilen emekli ikramiyesine ilişkin soru başlıklarının yanıtlarına yer verdik...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2022?

Emeklilere, yılda iki kez yatırılan bayram ikramiyeleri 2018 yılından bu yana iş hayatlarını sonlandıran vatandaşlara nefes olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene 1.100 TL olarak dağıtılan bayram ikramiyelerine bu yıl yapılacak zam miktarı belli değil. Ancak, AK Parti kaynaklarından gelen bilgiye göre; ikramiyenin 2 bine yakın olabileceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yıllar gibi bu yılda değerleme oranı üzerinden hesap yapıldığı takdirde, tahminen yapılacak olan emekli ikramiyeleri 1.398 TL olacak. Eğer asgari ücrete yapılan zam oranı baz alınırsa 1.655 TL olarak ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK MI, NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl Ramazan ayının sona ermesiyle 2 Mayıs'ta başlıyor. Bilindiği üzere, 2018 yılı itibariyle emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatmış olacak.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda bayram ikramiyeleri için değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cem Kılıç," Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. Bayram ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1.000 TL’den 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.

Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılması mümkün olabilir." ifadelerini kullanmıştı.