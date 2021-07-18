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Emekli Deniz Kurmay Albay Şener Kır yaşamını yitirdi!

1995 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimi tırmandıran Kardak kayalıkları olayında TCG Yavuz Fırkateyni'nin komutanı ve operasyonun Harekat Subayı olan emekli Deniz Kurmay Albay Şener Kır yaşamını yitirdi.

Emekli Deniz Kurmay Albay Şener Kır yaşamını yitirdi!

1995 yılında Türkiye ile Yunanistan Kardak krizi sebebiyle savaşın eşiğine gelmişti

Kardak Krizi esnasında TCG Yavuz Fırkateyni Komutanı ve operasyonun Harekât Subayı olan emekli Deniz Kurmay Albay Şener Kır'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Şener Kır'ın naaşı Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

ŞENER KIR KİMDİR?

Şener Kır, Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkaracak boyuta gelen Kardak kayalıkları olayında TCG Yavuz Fırkateyni'nin komutanı ve operasyonun Harekat Subayıydı. 1995'deki kriz sırasında Binbaşı rütbesinde bulunan Şener Kır, Kardak'ta yaşananları ‘'Kardak, SAT komandolarının dünyayı şaşırtan bir başarısıdır'' diyerek anlatmıştı.

Şener Kır hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Şener Kır kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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