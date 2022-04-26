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Emekli maaş zammında flaş gelişme! 1 Mayısı işaret ederek duyurdu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında temmuz ayında en düşük emekli maaşının artacağının sinyalini vererek, detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

Emekli maaş zammında flaş gelişme! 1 Mayısı işaret ederek duyurdu!

14 milyona yakın emekliyi ilgilendiren kritik açıklama Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.

Emekli maaş zammında flaş gelişme! 1 Mayısı işaret ederek duyurdu!

OCAKTA YÜZDE 31'E YAKIN ZAM YAPILMIŞTI

Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.

Emekli maaş zammında flaş gelişme! 1 Mayısı işaret ederek duyurdu!

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 4 BİN 500 LİRAYA YAKLAŞACAK

Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla gözler yeniden Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrilmişti. Ekonomistler 6 aylık enflasyon farkının yüzde 34,62 olacağını ifade ederken, hesaplamalar sonunda en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek.

Emekli maaş zammında flaş gelişme! 1 Mayısı işaret ederek duyurdu!​​​​​​​

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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