Emekli maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak, kalem kalem hesaplandı!

Emekli maaşı zammı 3 aylık rakamları refah payı hariç kesinleşmişti. 'SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak' sorusu merak edilirken Ocak ayındaki enflasyon artışı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahmini emekli zammı için ipucu verdi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

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Emekli maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak, kalem kalem hesaplandı!

Emeklilere için başlatılan iyileştirme çalışması sürerken, Ocak ayında yapılacak enflasyon zammı için de ipuçları geliyor. Son ipucunu ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verdi. Kurumsal katılımcılarla yapılan anketten çıkan enflasyon tahmini zam oranını şekillendirdi.

Takvim’in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Şu ana kadar bu verilerin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti.

Geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı.

Kesin zam oranı için 3 Ocak tarihi beklenirken Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu artışa ilişkin yeni ipucunu ortaya koydu. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı.

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Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu durumda yüzde 40.27 olacak.Orta Vadeli Program'da ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.

Orta Vadeli Program'da ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.

Emeklinin kök maaşına yansıyacak mı?

Kesin oran ise çalışmalar tamamlanınca belli olacak. Refah payı yasa ile verileceği için hazırlanacak düzenleme Meclis'e sevk edilecek. Enflasyon zammı ve refah payı kök aylıklara yansıtılacak.

Taban aylık değişir mi?

Emeklilere yönelik çalışmalar kapsamında halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.

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Yeni emekli maaş hesabı

Yüzde 40.27 olarak tahmin edilen artış kök aylıkları şöyle değiştirecek:

• Mevcut maaş: 7.500,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.520,25 TL
• Mevcut maaş: 7.600,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.660,52 TL
• Mevcut maaş: 7.700,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.800,79 TL
• Mevcut maaş: 7.800,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.941,06 TL
• Mevcut maaş: 7.900,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.081,33 TL
• Mevcut maaş: 8.000,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.221,60 TL
• Mevcut maaş: 8.100,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.361,87 TL
• Mevcut maaş: 8.200,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.502,14 TL
• Mevcut maaş: 8.300,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.642,41 TL
• Mevcut maaş: 8.400,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.782,68 TL
• Mevcut maaş: 8.500,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.922,95 TL
• Mevcut maaş: 8.600,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.063,22 TL
• Mevcut maaş: 8.700,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.203,49 TL
• Mevcut maaş: 8.800,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.343,76 TL
• Mevcut maaş: 8.900,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.484,03 TL
• Mevcut maaş: 9.000,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.624,30 TL
• Mevcut maaş: 9.050,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.694,44 TL
• Mevcut maaş: 9.100,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.764,57 TL
• Mevcut maaş: 9.200,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.904,84 TL
• Mevcut maaş: 9.300,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.045,11 TL
• Mevcut maaş: 9.400,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.185,38 TL
• Mevcut maaş: 9.500,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.325,65 TL
• Mevcut maaş: 9.600,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.465,92 TL
• Mevcut maaş: 9.700,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.606,19 TL
• Mevcut maaş: 9.800,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.746,46 TL
• Mevcut maaş: 9.900,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.886,73 TL
• Mevcut maaş: 10.000,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 14.027,00 TL

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