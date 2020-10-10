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Emekli ve memurlara müjde! Aile yardımları zamlanıyor

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren kararla, ocak ayında maaşların yanı sıra yapılan aile yardımlarına da zam geleceği belirtildi. Bu karar kapsamında 2 çocuklu memur ve emekliye aylık 441 lira ek gelir verileceği öğrenildi.

Emekli ve memurlara müjde! Aile yardımları zamlanıyor

Milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında maaşının yanında aile yardımları da zamlanacak. Memurlara en az yüzde 3 aile yardımı zammı yapılması öngörülüyor. Buna göre 2 çocuklu memur ve emekliye aylık 441 lira ek gelir verilecek.
Milyonlarca emekli ve memur, ocak zammıyla ilgili gelişmeleri merakla takip ediyor. Ocak ayında memur zammının yanı sıra aile yardımı ödemelerinin de artması bekleniyor. Memurlara en az yüzde 3 aile yardımı zammı yapılması öngörülüyor.

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Buna göre, eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23 liradan 79,24 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur ve emekliye aylık 428 lira yerine 441 lira aile yardımı almaya başlayacak.

Ocak'ta enflasyon farkı olursa bu tutarlar daha da artacak. Memurlar artışı merakla beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.

Berna Akkaya
Editör


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