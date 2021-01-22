Emekli zam farkları ne zaman yatacak? | Emekli zammı ne zaman ödenecek 2021?

2021 yılına girilmesiyle birlikte Ocak ayında, senenin ilk maaşlarını alan emekliler, yapılan zamların maaşlarına yansımadığını görünce Emekli zam farkları ne zaman yatacak? | Emekli sandığı zamları ne zaman yatacak? sorularının cevaıbı araştırmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emekli zam farklarının yatacağı tarihi söyledi. İşte detaylar...

EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının 22 Ocak Perşembe 2021 tarihinden itibaren hesaplara yatırılacağı duyuruldu.

Bakan Selçuk, “Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz” dedi.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN ÖDENECEK 2021?

Buna göre, aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara, 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek.

Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.

“2021 Ocak ayına ilişkin zam farkları banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödenecek” diyen Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını ifade etti.

EMEKLİ 2021 OCAK ZAMMI

Memurların maaşlarına 2021 yılında yüzde 7,36 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklisinin aylıklarına yapılacak zam oranı da yüzde 8,36 oldu.Emekli ve memur maaş zammı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.

Memur maaşlarında yapılacak zam kıdem tazminatının tavan ücretini de belirleyecek. Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükselecek. 2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı şu anda 7 bin 117 lira 17 kuruş olmuştu. Bu rakama da memurlara yapılan artış oranında zam gelecek. Böylece 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak.

En düşük emekli maaşı 1.880 TL ve en yüksek emekli maaşı 2 bin 560 TL olarak hesaplandı.

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son rakamlara göre Kasım ayı enflasyonu da belirlenmiş oldu. Kasım 2020 TÜİK TEFE TÜFE rakamları sonrasında son 6 aylık enflasyon rakamının 5 tanesi belirlenmiş oldu. Son açıklanan verilerle beraber kesin enflasyon farkı zammı hesaplaması için kullanılacak olan son bir rakam olarak Aralık ayı enflasyon oranları kaldı. Bu tarihe kadar açıklanan rakamlara göre Türkiye'de Temmuz ayında enflasyon yüzde 0,58 oranında, Ağustos ayında yüzde 0,86 oranında, Eylül ayında yüzde 0,97 oranında ve Ekim ayında ise yüzde 2.13 oranında artış gösterdi. Kasım ayında ise aylık TÜFE oranı yüzde 2.30 oranında artış gösterdi. TÜİK Aralık ayı enflasyonu ise 1.25 olarak gerçekleşti.

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