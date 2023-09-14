Emeklilere cumhuriyetin 100. yılında ikramiye verilecek mi? Kaynaklardan bilgi geldi, İşte detaylar

Haber 7'nin haberine göre, bugün medyada emekliye yönelik yeni bir ikramiye verileceği yönünde iddialar ortaya atıldığı ve iddiaların kaynaklardan alınan bilgilere gör böyle bir çalışmanın kesinlikle olmadığını açıkladı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla yeni bir ikramiye ödemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığı öne sürüldü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan bir kereliğine ödeneceği ileri sürülen ikramiyenin 5 bin TL olacağı iddia edildi.

İDDİA ASILSIZ

Haber7’nin ulaştığı Hazine ile Maliye Bakanlığı kaynakları iddiaları yalanladı. Edinilen bilgilere göre, böyle bir çalışmanın olmadığı bildirildi.

BÜTÇE BÖYLE BİR YÜKÜ KALDIRMAZ

Kaynaklar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası oluşan ağır maliyet ve enflasyonla mücadele kapsamında yapılan maaş zamlarının ardından bütçenin böyle bir yükü kaldıramayacağı belirtti.

OCAK AYI İÇİN BİR ÇALIŞMA VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşlarıyla ilgili bir talimat verdiği öğrenilirken çalışmanın Ocak ayına kadar tamamlanacağı belirtildi.

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