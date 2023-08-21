Erdoğan’dan memur ve emekliyi heyecanlandıran zam açıklaması: "Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız”

Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan memur emekliye yapılması beklenen zam ile ilgili sevindirici açıklama geldi Erdoğan yaptığı açıklamada "Emeklilerle ilgili Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” dedi.

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Erdoğan’dan memur ve emekliyi heyecanlandıran zam açıklaması: "Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde aralarında Kanal 7 Medya Grubu adına Haber7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli ve Ülke TV spikeri Sevgi Deniz'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EMEKLİLERİMİZE HİÇBİR ŞEYİN GELMEMESİ OLACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Memur ve emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan memur ve emekliyi heyecanlandıran zam açıklaması: "Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız”

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNSANLARIMIZLA HER ZAMAN GÖRÜŞÜYORUZ"

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Resmi programımızın izin verdiği ölçüde şehirlerimizde ev ziyaretleri gerçekleştiriyorum. Deprem bölgesindeki insanlarımızla her zaman görüşüyoruz, 6 Şubat’tan bu yana muhabbetimizi hiç kesmedik. Tüm bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra ettiğimiz programlarımızda toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Partimizin yetkili organları da vatandaşlarımızın nabzını tutuyor. Biz seçimden seçime vatandaşın ayağına gidenlerden hiç olmadık. Partideki yönetici arkadaşlarımız her zaman için vatandaşlarımızla bir arada. Yaşanılan ekonomik sıkıntıların, zorlukların farkındayız. Görüştüğüm vatandaşlarımızdan yaşadıkları sorunları, sıkıntıları dinliyorum. Hayata geçirdiğimiz tedbirleri anlattıkça, gelecek günlerin daha güzel olacağına olan inançları artıyor. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye’de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak, enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar”

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KAYNAK: İHA

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