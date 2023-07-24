Memur-Sen zam talebini açıkladı! İşte istenen zam miktarı!

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, 2024-2025 dönemini kapsayan toplu sözleşme için önemli bir teklif açıkladı. Memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarını iyileştirmek amacıyla yapılan görüşmelerde, Yalçın tarafından dile getirilen talep oldukça dikkat çekici.

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Memur-Sen zam talebini açıkladı! İşte istenen zam miktarı!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2024 yılı için taleplerin açıklandığı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için önemli talepler dile getirildi.

Seyyanen Zammın Memur Emeklisine Yansıtılması

Basın toplantısında konuşan Ali Yalçın, seyyanen zam konusuna özel bir vurgu yaptı. Seyyanen zam oranının, memur emeklilerine de yansıtılması gerektiğini belirtti. Bu şekilde, emekli kamu görevlilerinin de ekonomik anlamda daha iyi şartlara kavuşması amaçlanıyor. Yalçın, seyyanen zammın 2024-2025 dönemini kapsayan iki yıllık süreçte toplam yüzde 110 artış talep ettiklerini açıkladı.

Memur-Sen zam talebini açıkladı! İşte istenen zam miktarı!

Üçer Aylık Dönemde Yüzde 70 Artış Talebi

Ali Yalçın, toplu sözleşme görüşmelerinde maaş artışlarının 6 ayda bir değil, üçer aylık dönemlerde yapılması gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Aynı zamanda, kamu görevlilerine aylık 7 bin 600 TL kira yardımı talebinde bulundu. Yalçın, 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 artış istediklerini ve 2024 yılında en düşük memur maaşının 29.700 TL'ye yükselmesi gerektiğini belirtti.

Memur-Sen zam talebini açıkladı! İşte istenen zam miktarı!

Taleplerin Gözden Geçirilmesi ve Müzakereler

Ali Yalçın'ın açıkladığı talepler, toplu sözleşme görüşmelerinde önemli bir rol oynayacak. Kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamak ve yaşam standartlarını iyileştirmek için yapılacak müzakereler, sendika ve hükümet yetkilileri arasında devam ediyor. Memur-Sen'in talepleri ve görüşmelerin sonucu, kamu görevlileri ve emeklileri tarafından yakından takip ediliyor.

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