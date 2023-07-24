Kadına laf atan adama tekme tokat dayak, kamerada

Beşiktaş'ta genç bir kadına laf attığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

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Kadına laf atan adama tekme tokat dayak, kamerada

Beşiktaş'ta genç bir kadına laf attığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Kağıthane'de ise polis ekiplerine direnen bir kişi gözaltına alındı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YUMRUKLARLA DARP ETTİ

Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs genç bir kadına laf attı. Bu iddiayı duyan çevredeki vatandaşlar, şahsı tekme ve yumruklarla darp etti. Yabancı uyruklu şahsın daha fazla darp edilmesini yine çevredeki vatandaşlar önledi.

Kadına laf atan adama tekme tokat dayak, kamerada

Öte yandan, Kağıthane Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi'nde bir kişi polis ekiplerine direndi. Direnen şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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KAYNAK: İHA

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