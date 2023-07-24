Gemlik Film Festivali ödülleri sahipleriyle buluştu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun'a "Eşref Kolçak Onur Ödülü" takdim edilirken, Meral Çetinkaya, Cihat Tamer, Ahmet Mekin ve Celile Toyon'a "Sinemaya Emek Ödülleri" verildi. Törende, festival çerçevesinde düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın kazananları da açıklandı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan öncülüğünde Eşref Kolçak anısına ikincisi düzenlenen Gemlik Film Festivali'nin son gününde, ödüller sahiplerini buldu. Zeytindalı Meydanı'nda düzenlenen törenin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler üstlendi.

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Ediz Hun "Eşref Kolçak Onur Ödülü'nü Mehmet Uğur Sertaslan ve Hale Soygazi'nin elinden aldı. Hun, " Eşref Kolçak, hem iyi bir dost hem büyük bir aktördü. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bu benim aldığım en anlamlı ödül" dedi. Soygazi ise " Sinemaya ilk girdiğimde Ediz'le karşılaştım, o yüzden bu ödülü ona vermek çok gurur verici." dedi.

KAZANANLARA ÖDÜLLERİ JURİ TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ

Mehmet Uğur Sertaslan festivalle ilgili konuşmasında "Sanatçıların kıymetini yaşarken bilmek gerekir. Sanat bizleri bir araya getiriyor. Duygularımızı en güzel şekilde, çeşitli yollarla anlatmamızı sağlıyor. Bunların başında da sinema geliyor. Ben Ediz Hun başta olmak üzere, bu gün burada olan değerli sinemacılarımızın filmlerini izleyerek büyüdüm. Onların bizlere verdikleri dostluk, sevgi, dayanışma gibi mesajları hayatımın her anında ön planda tutmaya gayret ediyorum. Gemlik'te bu kadar değerli insanları ağırladığımız ve onlarla bir arada olduğum için çok mutluyum." dedi.

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Meral Çetinkaya ödülünü Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Erkan Can'ın elinden alırken, Cihat Tamer'e ödülünü ise Mehmet Uğur Sertaslan ve jüri üyesi, yapımcı Yiğit Güralp takdim etti. Sağlık sorunlarından dolayı törene katılamayan Ahmet Mekin, gönderdiği video ile Gemliklilere ve festival ekibine teşekkürlerini iletti. Mekin'in ödülünü Erkan Can teslim aldı. Törene katılamayan bir diğer isim Celile Toyon'un ödülünü ise oyuncu Bahtiyar Engin aldı.

Meral Çetinkaya duygularını "Sinema tutkudur. Gerçekten öyle Başkanı ve festival ekibini kutluyorum. Cumhuriyetin 100. Yılında inşallah festival çok güzel günler yaşayacak." diyerek açıkladı.

Cihat Tamer "Gerçekten çok güzel bir festival. Her sene bu festivale gelmek isterim. 1960'ta Bakırköy Halkevi'nde başlayan serüven bugünlere geldi. Sağlığım elverdiği sürece devam edecek çünkü daha çok söyleyeceğim sözler var. Nazım'ın söylediği gibi giderayak bitirilecek işlerim var. Bu ödülü de tüm sanat emekçileri için alıyorum." dedi.

Gecede, festival çerçevesinde düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri, Mansiyon Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Ön Jüri Özel Ödülü de sahiplerini buldu. Kazananlara ödüller, jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışmanın birincisi "Babamın Öldüğü Gün" filmi oldu. Kurgu Yönetmeni Kasım Ördek ödülünü, jüri başkanı Hale Soygazi'nin elinden aldı.

Yarışmanın ikincisi Özgür Can Uzunyaşa yönetmenliğindeki "Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada" filmi oldu. Genç yönetmen ödülünü jüri üyesi Ezel Akay'ın elinden aldı.

Yarışmanın üçüncüsü Orkun Göntem yönetmenliğindeki "Babamın Deniz Yatağı" filmi oldu. Filmin oyuncusu Elif Göntem ödülünü, jüri üyesi Güven Kıraç'tan aldı.

Mansiyon Ödülü'nün sahibi "Nevnişan/Adres" filmiyle Aram Dildar oldu. Dildar ödülünü, jüri üyesi Eyüp Boz'un elinden aldı.

Bu sene ilk kez verilen Jüri Özel Ödülü'nün sahibi, "Birlikte, Yalnız" filmiyle Kasım Ördek oldu. Genç yönetmen ödülünü jüri üyesi Yiğit Güralp'in elinden aldı. Ön Jüri Ön Jüri Özel Ödülü ise "İntihar Bekçisi" filminin oldu. Ödülü sanat yönetmeni Sıla Kelemen ön jüri üyesi Ceren Şahan'ın elinden aldı.

Ödül töreni ardından Melek Büyükçınar konseri gerçekleşti. Büyükçınar şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

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