Tüm kuşlara veda edeceğiz demişti! Elon Musk'tan tarihi adım, İşte Twitter'ın yeni ismi ve logosu! Tüm kuşlara veda edeceğiz diye açıklama yapan Twitter'ın CEO'su Elon Musk'tan yine çok konuşulacak bir adım geldi. Musk, dünyanın en büyük sosyal medya platformu Twitter'ın ismi ve logosunun değişeceğini duyurdu.