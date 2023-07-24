Tüm kuşlara veda edeceğiz demişti! Elon Musk'tan tarihi adım, İşte Twitter'ın yeni ismi ve logosu!

Tüm kuşlara veda edeceğiz diye açıklama yapan Twitter'ın CEO'su Elon Musk'tan yine çok konuşulacak bir adım geldi. Musk, dünyanın en büyük sosyal medya platformu Twitter'ın ismi ve logosunun değişeceğini duyurdu.

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Tüm kuşlara veda edeceğiz demişti! Elon Musk'tan tarihi adım, İşte Twitter'ın yeni ismi ve logosu!

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu.

İSMİ DE DEĞİŞECEK

Yeni bir açılklama daha yapan Elon Musk, Twitter’ın ismini ‘X’ olarak değiştireceğini duyurdu.

Tüm kuşlara veda edeceğiz demişti! Elon Musk'tan tarihi adım, İşte Twitter'ın yeni ismi ve logosu!

'TÜM KUŞLARA VEDA EDECEĞİZ' DEMİŞTİ

52 yaşındaki Musk, "Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz". ifadelerini kullanmıştı.

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

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