Twitter, Microsoft'u verileri kötüye kullanmakla suçladı

Twitter, Microsoft'u verilerini izinsiz kullanmakla suçladı.

Microsoft'un, Twitter'ın veri tabanından bilgi çekerek ihlal yaptığını anlatan mektubu Elon Musk'ın avukatı Alex Spiro, Microsoft'un yetkililerine iletti.

Microsoft'un, Twitter ile yaptığı anlaşmada, aşırı veya kötüye kullanımın yasaklandığını belirten Spiro, bu sınırlamalara rağmen Microsoft'un yalnızca 2022'de 26 milyardan fazla Twitter paylaşımını izinsiz kullandığını iddia ettiği mektubunu Microsoft CEO'su Satya Nadella ve şirketin yönetim kuruluna iletti.

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Spiro, Microsoft'un verileri kullanma amacı hakkında Twitter'ı bilgilendirmesi gerektiği halde veri tabanından bilgi alan 8 uygulama programlama arayüzünün (API) 6'sında bunu yapmadığını aktardı.

Microsoft ücret ödemeyi reddetti

Spiro, Nisan ayından itibaren Microsoft'un Twitter API'sini kullanan en az beş ürünü olduğunu belirtti. "Microsoft, Twitter'ın API'lerine ve içeriğine sürekli erişim için ücret ödemeyi reddetti." ifadesini kullandı.

Microsoft Sözcüsü Frank Shaw, Microsoft'un mektupta yer alan soruları inceleyeceğini ve ardından uygun şekilde cevap vereceğini açıkladı.

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Musk daha önce Twitter sayfasından yaptığı paylaşımla Microsoft ve ortağı OpenAl'yi Chat GPT gibi yapay zeka sistemlerini geliştirmek için Twitter verilerini ''yasa dışı'' bir şekilde kullanmakla suçlamış, şimdi ''dava zamanı'' ifadelerine yer vermişti.