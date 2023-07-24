LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB internet sitesinden kontrol edilecek!

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB internet sitesinden kontrol edilecek!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş S Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenci ve velilere müjdeli haberini duyurdu. LGS sınavının ardından, öğrenciler merakla sonuçların açıklanacağı anı bekliyordu. Bugün itibarıyla, bu bekleyiş sona erdi ve sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayınlandı.

LGS, Türkiye genelindeki sınavdır ve öğrencilerin liseye geçiş sürecinde büyük önem taşır. Bu yıl da milyonlarca öğrenci, LGS sınavına girdi ve başarılı bir sonuç elde ederek hayal ettikleri liselere yerleşmeyi hedefledi.

Sonuçlar Resmi Web Sitesinde Yayınlandı

MEB, LGS sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden duyurarak, öğrenci ve velilerin sonuçları kolayca öğrenmelerini sağladı. Sonuçlara ulaşmak için öğrenci ve velilerin http://www.meb.gov.tr adresini ziyaret etmeleri yeterli olacak.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB internet sitesinden kontrol edilecek!

Sonuçlara Nasıl Ulaşılır?

Öğrenciler, sınav sonuçlarına bireysel olarak kimlik bilgileriyle ulaşabilirken, aynı zamanda okullarına giderek sonuçlarını öğrenebilirler. Sonuçlar, öğrencilerin başarılarına ve istedikleri liselere yerleşebilmelerine yönelik heyecan verici bir adım olacak.

Öğrencilerin ve velilerin bu süreçte dikkat etmeleri gereken diğer konulardan biri, tercihlerini belirleme aşaması olacak. LGS sonuçlarına göre öğrenciler, tercih yapacakları liseleri belirleyecek ve bu tercihler sonucunda yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

MEB, öğrencilere ve velilere sonuçların hayırlı olmasını dilerken, her öğrencinin istediği liselere yerleşmelerini temenni ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılında başarı dolu bir lise hayatı geçirmek ve geleceğe umut dolu adımlarla ilerlemek için LGS sonuçlarının öğrencilere rehberlik etmesi bekleniyor.

Vali, üreten kadın girişimcilerle bir araya geldiVali, üreten kadın girişimcilerle bir araya geldi

Böyle kuraklık görülmedi! 700 hanelik köyün içme suyu bile kalmadıBöyle kuraklık görülmedi! 700 hanelik köyün içme suyu bile kalmadı

Gemlik Film Festivali ödülleri sahipleriyle buluştuGemlik Film Festivali ödülleri sahipleriyle buluştu

İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!

Süper mini etek giydi! Olay oldu! Aleyna Tilki'nin Annesi çok konuşuldu!Süper mini etek giydi! Olay oldu! Aleyna Tilki'nin Annesi çok konuşuldu!

Beştepe'de kritik toplantı bugün! İşte masadaki konular!Beştepe'de kritik toplantı bugün! İşte masadaki konular!

Lozan Barış Antlaşması 100. Yılında! Tarihi diplomatik zafer!Lozan Barış Antlaşması 100. Yılında! Tarihi diplomatik zafer!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
KPSS heyecanı başladı! Memurluk sınavı bugün!
KPSS heyecanı başladı! Memurluk sınavı bugün!
Rehberlik Danışmanı ve tercih uzmanı Abidin Aydoğan'dan YKS tercihi yapacaklara uyarı
Rehberlik Danışmanı ve tercih uzmanı Abidin Aydoğan'dan YKS tercihi yapacaklara uyarı
YKS'de 'imam hatip' fırtınası! Çok sayıda imam hatip lisesi öğrencisi YKS’de dereceye girdi
YKS'de 'imam hatip' fırtınası! Çok sayıda imam hatip lisesi öğrencisi YKS’de dereceye girdi
YKS Tercih Robotu 2023
YKS Tercih Robotu 2023
Son Haberler
Tokat'ta "mavi dil" alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı!
Tokat'ta "mavi dil" alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı!
Yılanın ısırdığı vatandaşın tedavisi için ambulans helikopter devreye girdi
Yılanın ısırdığı vatandaşın tedavisi için ambulans helikopter devreye girdi
Mersin’de zabıtalar Arapça yazılı tabela denetiminde
Mersin’de zabıtalar Arapça yazılı tabela denetiminde
Borcunu yapılandıranlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! İşte Borç yapılandırmasında önemli bilgiler!
Borcunu yapılandıranlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! İşte Borç yapılandırmasında önemli bilgiler!
YKS Baraj Kaç Puan, 2023 YKS Tercih Kılavuzu
YKS Baraj Kaç Puan, 2023 YKS Tercih Kılavuzu
Ek Puanlı Yerleştirme Nedir, Yerleştirme Puanı Nedir?
Ek Puanlı Yerleştirme Nedir, Yerleştirme Puanı Nedir?
Çok Okunanlar
HÜDA PAR'lılar saldırganın evine saldırdı, Polis linç girişimini güçlükle önledi
HÜDA PAR'lılar saldırganın evine saldırdı, Polis linç girişimini güçlükle önledi
Trabzonspor'un Katarlılara satılması ile ilgili resmi açıklama geldi: Divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den çok konuşulacak açıklama!
Trabzonspor'un Katarlılara satılması ile ilgili resmi açıklama geldi: Divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den çok konuşulacak açıklama!
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!
24 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
24 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Tuzla Belediye Başkanı DR. Şadi Yazıcı’dan YKS’ye giren gençlere: 'Hayat YKS sonuçlarından ibaret değil'
Tuzla Belediye Başkanı DR. Şadi Yazıcı’dan YKS’ye giren gençlere: 'Hayat YKS sonuçlarından ibaret değil'
YKS Tercih Dönemi Ne Zaman 2023? Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlıyor?
YKS Tercih Dönemi Ne Zaman 2023? Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlıyor?
Yorumlananlar
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi