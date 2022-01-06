Emeklilere müthiş banka promosyonları! TEB, Garanti, Akbank, İş Bankası, Denizbank emeklilere hangi fırsatları sunuyor?

Bankalar her yıl maaşlarını kendi bankalarına taşımaları karşılığında emekliler promosyonlar veriyorlar. Bu yıl da birçok banka yeni fırsatlarını duyurdu. Hangi bankanın hangi fırsatları sunduğuna haberimizde yer verdik. Bu bağlamda, TEB, Garanti, Akbank, İş Bankası, Denizbank emeklilere hangi fırsatları sunuyor? İşte emeklilere müthiş banka promosyonları!

EMEKLİLERE MÜTHİŞ BANKA PROMOSYONLARI!

Kamu bankaları ve özel bankalar her yıl emekli aylıklarını alan milyonlarca kişiye emekli maaşı promosyonları sunuyorlar. Bu promosyon ödemeleri 500 ile 2 bin 500 lira arasında farklılık gösteriyor. Tabi bu ödemeden yararlanmak için vatandaşların bankaya giderek promosyon sözleşmeleri imzalamaları gerekiyor. Emekli maaş promosyonları alınan emekli maaşına göre de farklılık gösteriyor. Hangi banka ne gibi fırsatlar sunuyor. İşte detaylar...

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

Türk Ekonomi Bankası yeni kampanyasıyla emeklilere 2 bin 750 liraya varan promosyon sunmakta. TEB yaptığı açıklamada emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran kişilere 2 bin 750 TL'ye varan nakit ücret verecek.

Bunun yanı sıra TEB'e davet ettikleri ve maaşını TEB'e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye varan bir nakit para kazanılabilecek.

TEB'in ayrıca emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunuyor. Ve bu hattan ve Bireysel İnternet Şube ile CEPTETEB Mobil uygulamadan yapacakları EFT/FAST ve havale işlemlerinden ücret almıyor.

Kampanyaya başvurmak isteyen kişiler şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil veya internet şubesinden başvuru yapabiliyorlar.

GARANTİ BANKASI

Emekli maaşını Garanti Bankası'ndan alan kişiler için Garanti, 2 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Maaşlarına göre emeklilere 1.000, 1.250, 1.500 lira ödeme yapılıyor.

AKBANK

Akbank yaptığı promosyon açıklamasında emekli maaşlarını 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan kişilere 2 bin 500 liraya varan promosyon ödemesinin yapılacağını belirtti. Bunun için maaşlarını taşıyan kişilerin 3 yıl boyunca maaşının bu bankadan alacağını taahhüt etmesi gerekiyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıyan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2 bin liraya varan promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı. Taşıma işlemini gerçekleştirenler aynı zamanda Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

DENİZBANK

Denizbank emekli maaşını 3 yıl boyunca alma taahhütü veren kişilere 1 bin liraya varan promosyon ödemesi yapıyor.