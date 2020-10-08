Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduSamsunspor'un yeni forveti Tomane: “Gol atmayı seviyorum”Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Cin, basın mensuplarıyla buluştuKayınpederini öldüren Süleyman Gürbüz: Aslında kayınvalidemi vuracaktım!OPEC'in 'Dünya Petrol Görünümü' raporu yayımlandı: Tarihin en büyük çöküşü!Niğde'de kaza: Hasta taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı, 1 ölüArap ülkelerinde, koronavirüste son durum: Ölü sayıları artıyorTekirdağ'da hortum paniği!Diego Perotti: Emre Belözoğlu beni çok istediBilim Kurulu üyesi Kayıpmaz açıkladı! Üniversitelerde o bölümler açılabilir
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Emekliliğine 4 gün kalmıştı; koronavirüs tedavisi gören Dr. Baran hayatını kaybetti

Emekliliğine 4 gün kalmıştı; koronavirüs tedavisi gören Dr. Baran hayatını kaybetti

İzmir'de koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan 59 yaşındaki doktor Mehmet Atilla Baran hayatını kaybetti. 23 yıldır görev yaptığı Alsancak Devlet Hastanesi'nde tören düzenlenen Baran'ın 4 gün sonra emekli olacağı öğrenildi.

Emekliliğine 4 gün kalmıştı; koronavirüs tedavisi gören Dr. Baran hayatını kaybetti

İzmir'de koronavirüs tedavisi gören doktor Mehmet Atilla Baran (59), yaşamını yitirdi. Emekliliğine 4 gün kala yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Baran için 23 yıldır görev yaptığı Alsancak Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde 1997 yılından beri görev yapan Dr. Mehmet Atilla Baran, hastanenin pandemi servisinde virüse karşı mücadele verirken, 26 Eylül'de koronavirüse yakalandı. Önce Alsancak Devlet Hastanesi'ne yatışı yapılan Baran, 6'ncı gününde Ege Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edildi. Tedavisi süren Dr. Baran, 12 gün sonra bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

1961 yılında dünyaya gelen ve İzmir'de tanınan, sevilen bir acil servis doktoru olan Dr. Mehmet Atilla Baran'ın Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki çalışma arkadaşları, hastanenin önünde Baran için bir anma töreni düzenledi. Baran'ın hastanenin girişine koyulan fotoğrafının yanına çelenkler ve çiçek demetleri bırakıldı. Baran'ın, emeklilik onayının 30 Eylül tarihinde geldiği, fakat rahatsızlığı nedeniyle işlemlerini başlatamadığı öğrenildi.

Emekliliğine 4 gün kalmıştı; koronavirüs tedavisi gören Dr. Baran hayatını kaybetti

MEHMET ATİLLA BARAN KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Mehmet Atilla Baran, 1997 yılında Alsancak Develt Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Hastaları ve hastane personeli tarafından sevilen bir kişiliğe sahip olan başarılı doktor, 27 yıl boyunca aynı hastanede görev aldı. 

Emekliliğine 4 gün kalmıştı; koronavirüs tedavisi gören Dr. Baran hayatını kaybetti

NEDEN ÖLDÜ?

26 Eylül'de görevi sırasında yeni tip koronavirüse yakalanan Baran, hastalığının altıncı gününde durumunun kötüleşmesi üzerinde Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Hastalığının 12. gününde ise koronavirüse yenik düşen Baran'ın, emeklilik onayının 30 Eylül tarihinde geldiği, fakat rahatsızlığı nedeniyle işlemlerini başlatamadığı öğrenildi.

Mehmet Atilla Baran, 24 yaşında Semin Bade isimli bir kız babasıydı.

Emekliliğine 4 gün kalmıştı; koronavirüs tedavisi gören Dr. Baran hayatını kaybetti

Emekliliğine 4 gün kalmıştı; koronavirüs tedavisi gören Dr. Baran hayatını kaybetti

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT