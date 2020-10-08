İzmir'de koronavirüs tedavisi gören doktor Mehmet Atilla Baran (59), yaşamını yitirdi. Emekliliğine 4 gün kala yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Baran için 23 yıldır görev yaptığı Alsancak Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde 1997 yılından beri görev yapan Dr. Mehmet Atilla Baran, hastanenin pandemi servisinde virüse karşı mücadele verirken, 26 Eylül'de koronavirüse yakalandı. Önce Alsancak Devlet Hastanesi'ne yatışı yapılan Baran, 6'ncı gününde Ege Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edildi. Tedavisi süren Dr. Baran, 12 gün sonra bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

1961 yılında dünyaya gelen ve İzmir'de tanınan, sevilen bir acil servis doktoru olan Dr. Mehmet Atilla Baran'ın Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki çalışma arkadaşları, hastanenin önünde Baran için bir anma töreni düzenledi. Baran'ın hastanenin girişine koyulan fotoğrafının yanına çelenkler ve çiçek demetleri bırakıldı. Baran'ın, emeklilik onayının 30 Eylül tarihinde geldiği, fakat rahatsızlığı nedeniyle işlemlerini başlatamadığı öğrenildi.

MEHMET ATİLLA BARAN KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Mehmet Atilla Baran, 1997 yılında Alsancak Develt Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Hastaları ve hastane personeli tarafından sevilen bir kişiliğe sahip olan başarılı doktor, 27 yıl boyunca aynı hastanede görev aldı.

NEDEN ÖLDÜ?

26 Eylül'de görevi sırasında yeni tip koronavirüse yakalanan Baran, hastalığının altıncı gününde durumunun kötüleşmesi üzerinde Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Hastalığının 12. gününde ise koronavirüse yenik düşen Baran'ın, emeklilik onayının 30 Eylül tarihinde geldiği, fakat rahatsızlığı nedeniyle işlemlerini başlatamadığı öğrenildi.

Mehmet Atilla Baran, 24 yaşında Semin Bade isimli bir kız babasıydı.