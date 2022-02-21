Emeklilikte Yaşa Takılanların umutları yeniden yeşerdi! EYT için 5 formül masaya geldi, AK Partili isim tarih verdi

Türkiye'nin önemli konuları arasında yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar, önce birçok ilde dernek kurdular, ardındansa federasyon kurarak örgütlenmelerini sürdürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu konu üzerinde çalıştıklarını ifade etmesi sonrası umutlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar için AK Parti ve MHP harekete geçti.

UMUTLAR YEŞERDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a (EYT) ilişkin federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyetin geçtiğimiz hafta çarşamba günü TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile görüşmesi EYT'lilerin umutlarını yeşertti.

2022 SONUNDA YAPILAN ÇALIŞMA AÇIKLANACAK

Yapılan görüşmelerde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun EYT'lilere sorununa ilişkin çalışmanın 2022 yılının sonunda açıklanabileceğini ifade etti.

Ayrıca konuşulan 5 formül de ortaya çıktı.

KISMİ EMEKLİLİK SEÇENEĞİ

Kısmi emeklilik formülüne göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Bu kişilerden 3 bin 600 günü tamamlayan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurmuşsa emekli olabilecek

SİGORTA SÜRESİ SEÇENEĞİ

Bu seçeneğe göre ise 1999 yılı öncesindeki emeklilik şartları baz alınacak ve kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin sigortalılık süresini tamamlayanlar yaş şartına bakılmaksızın emekli olacak.

KESİNTİLİ EMEKLİLİK YOLU

Sigortalı emeklilik için kesinti seçeneği sunulacak. Çalışanın kabul etmesi durumunda emeklilik için kalan yılların süresi kadar her yıl belli oranda kesinti yapılacak. Diğer yandan, bu seçenekte sabit kesinti oranının da önceden devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Örneğin; yıllık kesinti oranı yüzde 3 olarak belirlendiğinde emeklilik için 3 yılı kalmış birinden yüzde 9 kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul eden kişi, daha az maaşla daha erken emekli olabiliyor.

GEÇİCİ KESİNTİLİ ALTERNATİF

Kesintili emeklilik formülüne göre belirlenen oranda kişinin emeklilik için kalan yılları oranında kesinti uygulanarak çalışan emekli edilecek, kanunda belirlenen emeklilik yaşına geldiğinde ise uygulanmaya başlanan kesintiye son verilecek.

PRİM TAMAMLAMA MODELİ

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5 bin 975 prim günü şartı aranıyor. Bunu tamamlayanların yaşı dikkate alınmazken, böylece emeklilik imkânı doğuyor.