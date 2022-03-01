Bir Zamanlar Çukurova setinde ortalık karıştı! Başrol oyuncuları Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol birbirlerinin üzerine yürüdü, boğaz boğaza geldi!Kesimci (Saraciye) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMuzır Yayın ne demek, TDK'ya göre Muzır Yayın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Emekliye 3600 piyangosu! Maaşa ek en az 1157 liraRus askeri araçları üzerinde neden Z harfi var, anlamı ne? Z işareti ne anlama geliyor?Son dakika: 1 Mart 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuTrabzonspor – Antalyaspor kupa maçı canlı izle | Trabzonspor – Antalyaspor maçı A Spor canlı yayın izle linkiMutasyon ne demek, TDK'ya göre Mutasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kartelacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'i ile ortak basın toplantısı! "Türkiye'nin bu konuda bir sorunu yok, Kosova'yı NATO üyesi olarak tanırız"
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. FOTO GALERİ HABERLERİ
  3. Emekliye 3600 piyangosu! Maaşa ek en az 1157 lira

Emekliye 3600 piyangosu! Maaşa ek en az 1157 lira

Memur sendikalarının 3600 ek gösterge için düzenleyeceği ikinci buluşma bu ayın 16'sında gerçekleştirilecek. Ek göstergelerin en büyük etkisi ise emekli maaşlarında olacak.

Emekliye 3600 piyangosu! Maaşa ek en az 1157 lira

Mayıs ayında TBMM'ye taşınması planlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar hızlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında yürütülen çalışmalarda alternatifli taslak metinleri hazırlanırken memur sendikalarıyla da müzakere süreci devam ediyor.

Geçtiğimiz ay yapılan ilk buluşmanın ardından meslek gruplarına ilişkin mutfak çalışması sürerken ikinci toplantı da bu ayın 16'sında gerçekleştirilecek. 

Emekliye 3600 piyangosu! Maaşa ek en az 1157 lira

YARDIMCI HİZMETLERE MÜJDE

Emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artış getirecek düzenlemeye ilişkin çalışmalarda ek gösterge konusunda kamuda yer alan tüm unvanlar gözden geçiriliyor. Kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek göstergeler yeniden belirleniyor. Yardımcı hizmetler sınıfı gibi ek göstergesi olmayan alanlara da ek gösterge verilmesi yine çalışmaların içinde yer alıyor.

Emekliye 3600 piyangosu! Maaşa ek en az 1157 lira

EN YÜKSEK RAKAM 9000 

Çalışmalar kapsamında en yüksek devlet memuru olan idari işler başkanının ek göstergesi yeniden tespit edilecek.  İdari işler başkanının ek göstergesinin 8000'den 9000'e kadar düzenlenmesi beklenirken piramit şeklinde kamuda yer alan diğer unvanlar tespit edilerek aşağıya doğru ek göstergeler belirlenecek.

Emekliye 3600 piyangosu! Maaşa ek en az 1157 lira

Çalışmalarda bakan yardımcılarından genel müdürlere, genel müdür yardımcılarından daire başkanlarına kadar herkesin ek göstergesi gözden geçiriliyor. Şube müdürleri, şef ve diğer kadrolara yönelik de düzenlemeler yapılıyor.

Emekliye 3600 piyangosu! Maaşa ek en az 1157 lira

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT