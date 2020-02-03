Emel Yıldırım Kimdir? Emel Yıldırım Kaç yaşında? Emel Yıldırım Biyografisi

Emel Yıldırım Kimdir? Emel Yıldırım Kaç yaşında? detaylar haberimizde...

EMEL YILDIRIM KİMDİR? EMEL YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

1974 (46 yaşında) yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emel Yıldırım, Meslek lisesi hazır giyim bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılında Türkiye güzellik yarışmasına katılıp ikinci olmuş, yarışmanın ardından moda ile tanışmıştır. Yaptığı tasarımlarla ilgi çekmiş ve hayatına modacı olarak devam etmiştir.

Emel Yıldırım 2000 yılında kendi adını verdiği ilk giyim mağazasını açmıştır. 2006 yılında Çırağan Sarayı’nda yaptığı ilk defilesi olan Ay Çarpması yoğun ilgi ve beğeni görünce müşterilerinin isteği üzerine Nişantaşı’nda ikinci mağazasını açmıştır.

Emel Yıldırım, ünlü iş adamı Erdal Acar‘la 19 yıl boyunca evli kalmıştır. 2014 yılında evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran çift birbirlerinden maddi veya manevi birşey talep etmedi. Ayrılıklarından hemen sonra ihanet dedikoduları ortaya çıktı ancak Yıldırım itiraz etmiştir. Bu evliliklerinden Eremcan ve Cansu isimli 2 çocukları vardır.

Günümüzde kendi markasını oluşturduğu kozmetik ve parfüm ürünlerini satışa sunmuştur. Sunduğu Programlar: Emel Acar ile En Baştan ve Emel Acar ile Yenidendir. Baba tarafından aslen İzmir’lidir.

Emel Yıldırım'dan kalın bacaklı kadınlara tayt uyarısı

"HİÇ SPOR YAPMAMIŞLAR"

Yıldırım, zayıf ve kilolu kadınlara şıklığın sırrını şöyle özetledi: “Zayıflar; iri ve büyük desenli, kilolular ise küçük desenli kıyafetler tercih etmeli. Bazen yolda görüyorum; maşallah hiç spor yapmamış genç kızlarımız kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor, hiç yakışmıyor.”