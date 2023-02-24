Emelin Zeric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emelin Zeric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emelin Zeric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emelin Zeric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emelin Zeric 24 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Emelin Žerić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emelin Zeric Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emelin Zeric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına - tarihinde katılmıştır. Emelin Zeric'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emelin Zeric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emelin Zeric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emelin Zeric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emelin Zeric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emelin Zeric şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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