Emen ne demek, TDK'ya göre Emen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Emen ne demek? Emen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi emen kelimesi. Peki emen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre emen nedir, emen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EMEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Emen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre emen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur

