Emenayo Victor Chukwunyere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emenayo Victor Chukwunyere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emenayo Victor Chukwunyere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emenayo Victor Chukwunyere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emenayo Victor Chukwunyere 30 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emenayo Victor Chukwunyere Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emenayo Victor Chukwunyere, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emenayo Victor Chukwunyere'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emenayo Victor Chukwunyere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emenayo Victor Chukwunyere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında AS Barwaqo
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
1 Eylül 2022 yılında Kanemi Warriors
Emenayo Victor Chukwunyere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emenayo Victor Chukwunyere şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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