Emerick Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerick Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerick Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emerick Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emerick Lopes 23 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Fransa,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emerick Lopes Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Emerick Lopes, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emerick Lopes'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emerick Lopes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Emerick Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emerick Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Emerick Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emerick Lopes şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.