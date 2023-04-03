Emeryc Mabandza Batantou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emeryc Mabandza Batantou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emeryc Mabandza Batantou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emeryc Mabandza Batantou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emeryc Mabandza Batantou 23 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Kongo uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emeryc Mabandza Batantou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emeryc Mabandza Batantou, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Emeryc Mabandza Batantou'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emeryc Mabandza Batantou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emeryc Mabandza Batantou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Paris SG B
Emeryc Mabandza Batantou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emeryc Mabandza Batantou şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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