Emil Asmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Asmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Asmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Asmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Asmundsson 8 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Asmundsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Asmundsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Emil Asmundsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Emil Asmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Asmundsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Asmundsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Asmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Nisan 2012 yılında Fylkir

25 Ocak 2013 yılında Brighton

3 Mart 2016 yılında Fylkir

22 Şubat 2020 yılında KR Reykjavík

9 Temmuz 2022 yılında Fylkir

16 Ekim 2022 yılında KR Reykjavík

2 Şubat 2023 yılında Fylkir

Emil Asmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Asmundsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emil Asmundsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fylkir Reykjavík (-2011)

İzlanda U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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