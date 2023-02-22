Emil Daci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Daci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Daci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emil Daci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emil Daci 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Εμίλ Ντάτσι şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emil Daci Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Daci'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Emil Daci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emil Daci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Iraklis Larisas
Emil Daci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emil Daci şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
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