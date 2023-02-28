Emil Gazdov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Gazdov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Gazdov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Gazdov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Gazdov 11 Eylül 2003 tarihinde Vancouver, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kanada,Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Gazdov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Peak Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 30 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Emil Gazdov'nin Pacific FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Gazdov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Gazdov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Gazdov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Gazdov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2020 yılında Pacific FC

7 Ekim 2020 yılında Nürnberg U19

8 Şubat 2022 yılında Pacific FC

Emil Gazdov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Gazdov şuan Pacific FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

North Vancouver FC, Mountain United FC (-2017), Vancouver Whitecaps FC (2017-2020), Pacific FC (2020), 1.FC Nürnberg (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.