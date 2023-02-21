Emil Tischler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Tischler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Tischler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emil Tischler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emil Tischler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Tischler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Tischler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Tischler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Tischler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Tischler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Tischler 13 Mart 1998 tarihinde Stockerau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Tischler Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Emil Tischler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Tischler'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emil Tischler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Tischler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Emil Tischler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Tischler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AKA Austria U18

16 Ağustos 2016 yılında Slovacko B

17 Temmuz 2018 yılında Pardubice

30 Haziran 2019 yılında Slovacko

2 Ocak 2020 yılında Pardubice

18 Ocak 2021 yılında Slovacko

19 Ocak 2021 yılında Pardubice

Emil Tischler kimdir

Emil Tischler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Tischler şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Langenzersdorf SV (/04 - 05/), Wiener SK (/06 - 08/), FK Austria Wien (/09 - 15/16)

Emil Tischler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 4 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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Emil Tischler nereli

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