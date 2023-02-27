Emile Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emile Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emile Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emile Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emile Franco 3 Kasım 2000 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Emile Patricio Franco Vernooy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emile Franco Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIRAGEDEPOR yapmaktadır. Emile Franco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Emile Franco'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emile Franco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emilefrancov/

http://www.facebook.com/emile.franco

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Emile Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emile Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Emile Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emile Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında SCV Kampala

1 Ocak 2016 yılında IMG Soccer

1 Ocak 2018 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2019 yılında Sport. Cristal

15 Şubat 2022 yılında Dep. Coopsol

27 Eylül 2022 yılında Sport. Cristal

Emile Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emile Franco şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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