Emiliano Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Alvarez 6 Şubat 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Federico Álvarez Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Alvarez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Emiliano Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Emiliano Alvarez'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Defensor

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2023 yılında Iraklis

Emiliano Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Alvarez şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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