İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Emiliano Sala'nın kaybolan uçağıyla ilgili flaş gelişme!

Emiliano Sala'nın kaybolan uçağıyla ilgili flaş gelişme!

Hava Kazaları Soruşturma Şubesi, Cardiff City'e transfer olduktan sonra yola çıkan futbolcu Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bulunduğunu açıkladı.

Emiliano Sala'nın kaybolan uçağıyla ilgili flaş gelişme!

Ligue 1 ekibi Nantes'ten Premier Lig ekibi Cardiff City'e transfer olduktan sonra yola çıkan Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçak radardan çıkıp kaybolmuştu. Bir süre aramalar yapıldıktan ve bir iz bulunamadıktan sonra aramalar durdurulmuştu.

Ancak yapılan ısrarlan sonra aramalar yeniden başlatılmış ve su altı aramalarının gerçekleşeceği belirtilmişti. Sky Sport'un haberine göre ise bir gelişme yaşandı.

Sky Sport'un haberine göre Emiliano Sala'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bulunduğu açıklandı.

Emiliano Sala için özel bir arama kurtarma ekibiyle anlaşıldıEmiliano Sala için özel bir arama kurtarma ekibiyle anlaşıldı
Sala için dünyanın en iyi gemi batığı avcısı göreve çağırıldıSala için dünyanın en iyi gemi batığı avcısı göreve çağırıldı
Bulunduğu uçak kaybolan Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktıBulunduğu uçak kaybolan Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.