Emiliano Sala'nın kaybolan uçağıyla ilgili flaş gelişme!

Ligue 1 ekibi Nantes'ten Premier Lig ekibi Cardiff City'e transfer olduktan sonra yola çıkan Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçak radardan çıkıp kaybolmuştu. Bir süre aramalar yapıldıktan ve bir iz bulunamadıktan sonra aramalar durdurulmuştu.

Ancak yapılan ısrarlan sonra aramalar yeniden başlatılmış ve su altı aramalarının gerçekleşeceği belirtilmişti. Sky Sport'un haberine göre ise bir gelişme yaşandı.

Sky Sport'un haberine göre Emiliano Sala'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bulunduğu açıklandı.