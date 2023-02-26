Emilijus Zubas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilijus Zubas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilijus Zubas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emilijus Zubas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emilijus Zubas 10 Temmuz 1990 tarihinde Panevezys şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emilijus Zubas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Emilijus Zubas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emilijus Zubas'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emilijus Zubas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/zubasemilijus

Emilijus Zubas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emilijus Zubas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emilijus Zubas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emilijus Zubas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ekranas

1 Ocak 2013 yılında Daugava Riga

19 Ocak 2013 yılında GKS Belchatow

30 Haziran 2013 yılında Daugava Riga

5 Ağustos 2013 yılında AEK Larnaca

31 Aralık 2013 yılında Daugava Riga

30 Ocak 2014 yılında Viborg FF

30 Haziran 2014 yılında Daugava Riga

1 Temmuz 2014 yılında GKS Belchatow

30 Haziran 2015 yılında Daugava Riga

13 Temmuz 2015 yılında Podbeskidzie

17 Ağustos 2016 yılında Bnei Yehuda

26 Ağustos 2020 yılında Adana Demirspor

31 Ağustos 2021 yılında Arouca

17 Ocak 2023 yılında Hapoel Tel Aviv

Emilijus Zubas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emilijus Zubas şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Emilijus Zubas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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