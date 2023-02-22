Emiljano Shehu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiljano Shehu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiljano Shehu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiljano Shehu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiljano Shehu 10 Haziran 1998 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Εμιλιάνο Σέχου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiljano Shehu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Emiljano Shehu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emiljano Shehu'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emiljano Shehu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiljano Shehu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiljano Shehu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiljano Shehu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Platanias

31 Ağustos 2016 yılında FC Luftëtari

27 Ocak 2017 yılında AEEK SYNKA

22 Temmuz 2017 yılında AO Kavala

31 Temmuz 2018 yılında AO Episkopi

1 Temmuz 2019 yılında OF Ierapetras

28 Ağustos 2021 yılında Almopos

2 Ocak 2023 yılında PAE Chania

Emiljano Shehu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiljano Shehu şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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