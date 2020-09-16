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Emily Ratajkowski dağ evinde tacize uğradığını açıkladı!

Ünlü Model ve oyuncu Emily Ratajkowski çok konuşulacak bir iddia ile dünya gündeminin zirvesine oturdu. atajkowski, New York Magazine için kaleme aldığı bir makalede, 2012 yılında gerçekleşen bir çekimde fotoğrafçı tarafında tacize uğradığını açıkladı.

Emily Ratajkowski dağ evinde tacize uğradığını açıkladı!

Ünlü Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, New York Magazine için kaleme aldığı bir makalede 2012 yılında gerçekleşen bir çekimde fotoğrafçı  Jonathan Leder  tarafından ağır şekilde taciz edildiğini anlattı.  

Emily Ratajkowski dağ evinde tacize uğradığını açıkladı!

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren ünlü model Emily Ratajkowski, 2012 yılında fotoğrafçı Jonathan Leder tarafından tacize uğradığını açıkladı.    

O dönemde kariyerinin henüz başında olan 29 yaşındaki Ratajkowski, bir dergi için yapılan çekimde fotoğrafçı Jonathan Leder'ın kendisine dokunarak tacizde bulunduğunu itiraf etti.

Emily Ratajkowski dağ evinde tacize uğradığını açıkladı!

FOTOĞRAFÇI İDDİALARI YALANLADI

Emily Ratajkowski, Leder'ın kendisini öpüp öpmediğini hatırlamadığını fakat canını yakacak şekilde dokunarak taciz ettiğini belirtti.

Emily Ratajkowski dağ evinde tacize uğradığını açıkladı!

Leder ise modelin bütün bu iddialarını yalanlayarak Ratajkowski'nin ileri sürdüğü tacizle ilgili ayrıntıların "çocukça" olduğunu savundu.

Emily Ratajkowski dağ evinde tacize uğradığını açıkladı!

OLAY DAĞ EVİNDE MEYDANA GELDİ

Emily Ratajkowski, 2012 yılında editoryal bir çekim için Leder'ın New York yakınlarındaki Catskill dağlarında bulunan evine gittiklerini belirtti.

Model, yanında o dönemdeki ajans temsilcisinin de olduğunu ekledi. Ratajkowski, o sırada fotoğrafçının aşırı derecede alkollü olduğunu da ileri sürdü.

Emily Ratajkowski dağ evinde tacize uğradığını açıkladı!

Hatta fotoğrafçı Jonathan Leder'ın kendini savunmak için Emily Ratajkowski'nin adını duyurduğu Robin Thicke'nin müzik videosuna da göndermede bulunduğu ileri sürüldü.

Leder'ın "O klipte çıplak gezen kızın kurban olacağına birilerinin inanmasını mı istiyorsunuz?" dediği de basına yansıyan iddialar arasında.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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