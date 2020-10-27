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  3. Emily Ratajkowski hamile olduğunu verdiği çıplak pozla açıkladı!

Emily Ratajkowski hamile olduğunu verdiği çıplak pozla açıkladı!

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowsk hamile olduğunu açıkladı. Vogue dergisinin kapağına verdiği çıplak pozla güzel haberi duyuran Emily bu fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

Emily Ratajkowski hamile olduğunu verdiği çıplak pozla açıkladı!

Ünlü İngiliz model ve oyuncu Emily Ratajkowski hamile olduğunu Vogue dergisine verdiği röportajla duyurdu. 

Emily Ratajkowski hamile olduğunu verdiği çıplak pozla açıkladı!

Oyuncu Sebastian Bear-McClard, 2018 yılında sürpriz bir kararla dünya evine giren Ratajkowski açıklamasının ardından verdiği cesur pozlarını sosyal medya hesabından da paylaşarak beğeni topladı.

Emily Ratajkowski hamile olduğunu verdiği çıplak pozla açıkladı!

Emily verdiği röportajda, bebeğinin cinsiyeti konusunda arkadaş çevresinden çok soru aldığını ama bu konuyu umursamadığını ve terapistiyle de görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Emily Ratajkowski hamile olduğunu verdiği çıplak pozla açıkladı!

Güzel model "Kim olacağınızı merak ederek sizi bekliyoruz" dedi. Emily, Vogue için yazdığı makalesinde hamileliği sırasında bilincinin nasıl değiştiğini ve bebeğinin cinsiyetinin ne kadar önemsiz olduğunu da anlattı.

Emily Ratajkowski hamile olduğunu verdiği çıplak pozla açıkladı!

Emily Ratajkowski karnının içinde gelişen şeyi çok merak ettiğini de dile getirdi.

Emily Ratajkowski hamile olduğunu verdiği çıplak pozla açıkladı!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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