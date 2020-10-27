Ünlü İngiliz model ve oyuncu Emily Ratajkowski hamile olduğunu Vogue dergisine verdiği röportajla duyurdu.

Oyuncu Sebastian Bear-McClard, 2018 yılında sürpriz bir kararla dünya evine giren Ratajkowski açıklamasının ardından verdiği cesur pozlarını sosyal medya hesabından da paylaşarak beğeni topladı.

Emily verdiği röportajda, bebeğinin cinsiyeti konusunda arkadaş çevresinden çok soru aldığını ama bu konuyu umursamadığını ve terapistiyle de görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Güzel model "Kim olacağınızı merak ederek sizi bekliyoruz" dedi. Emily, Vogue için yazdığı makalesinde hamileliği sırasında bilincinin nasıl değiştiğini ve bebeğinin cinsiyetinin ne kadar önemsiz olduğunu da anlattı.

Emily Ratajkowski karnının içinde gelişen şeyi çok merak ettiğini de dile getirdi.